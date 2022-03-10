Ташкент, 10 марта, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Нодира Умарова назначена исполняющей обязанности заместителя хокима (мэра) города Ташкента — начальником управления по вопросам семьи и женщин. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

(сс) Otoirov Ташкент, Узбекистан

Сообщается, что Нодира Нигматуллаевна Умарова родилась в 1969 году в Ташкенте. Является выпускницей Ташкентского государственного педагогического института и Академии государственного и общественного строительства при президенте Республики Узбекистан (ныне — Академия государственного управления при президенте Республики Узбекистан).

С 2018 года по настоящее время возглавляла Моноцентр по оказанию услуг незанятому населению «Ишга мархамат» при министерстве занятости и трудовых отношений республики.