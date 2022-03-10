Москва, , 21:32 — REGNUM Предложенные правительством Москвы меры поддержки могут частично, или даже полностью сгладить негативные последствия, заявил 10 марта экономист Андрей Бархота.

Выбор «Вечерней Москвы». «Московская высота» — Работа Светланы Поздняковой © Фотоконкурс «Планета Москва»

По его мнению, в число таких последствий могут войти сокращение рабочих мест, критический рост издержек предприятий, повышение расходов по обслуживанию долгов, упадок как производственных кластеров, так и целых сфер индустрии.

«Особое значение имеют мероприятия, направленные на сохранение рабочих мест, льготное кредитование малого и среднего бизнеса Москвы, предоставление широких возможностей по перепрофилированию отдельных производственных участков. Представляется, что объявленные меры способны не только способствовать угрозам стагнации и спада, но также и стать опорой для нового развития, дать импульс для нового развития. Велика вероятность, что в результате подведения первых итогов работы новых мер поддержки полезный эффект превзойдет ожидания и будет хорошо сочетаться с новыми направлениями государственной экономической политики, в том числе замещения индустрий и занятости на предприятиях, ранее контролируемых нерезидентами», — цитирует мнение эксперта издание BFM.

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