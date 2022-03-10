Труновский район, Ставропольский край, 10 марта, 2022, 21:31 — ИА Регнум. В Ставропольском крае едва не погиб несовершеннолетний, на которого обрушилась плита перекрытия. Инцидент произошел 10 марта в заброшенном детском саду в селе Труновское. По данному факту организована проверка прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Обрушение кровли

Подростка удалось спасти. Для извлечения его из-под завалов была привлечена техника для расчистки обрушившегося фрагмента здания. Мальчик, получивший травмы, госпитализирован.

«К 18:14 пострадавшего извлекли из-под завалов и доставили в ЦРБ села Донское. По прибытии на место происшествия установлено, что под завалом находится подросток 14 лет, в момент проведения расчистки завалов и аварийно-спасательных работ он находился в постоянном контакте со спасателями», — говорится в сообщении МЧС по региону.

В спасении ребенка приняли участие 28 спасателей, было привлечено десять единиц техники. По факту обрушения старого здания организована проверка Следственного комитета.