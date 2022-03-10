Мадрид, , 21:44 — REGNUM Испанский актёр Хавьер Бардем рассказал об опыте работы стриптизёром. Об этом 10 марта пишет BuzzFeed.

Хавьер Бардем Angela George

По словам актёра, в возрасте 20 лет он в шутку выпрыгивал из торта на вечеринке по случаю свадьбы друга — во время выступления Бардема на него обратил внимание владелец заведения, где проходило мероприятие. «Владелец клуба спросил: «Вы будете делать это каждую пятницу?» И я сказал: «Да, конечно!» Потому что я был пьян», — поделился Бардем.

Актёра наняли в качестве стриптизёра, однако Бардем выступил лишь однажды. «Я так нервничал, что позвонил маме и сестре, чтобы они сопровождали меня на мой стриптиз-номер…это было очень неловко, но я сделал это!» — признался он.

ИА REGNUM напоминает, что в 2021 году Хавьера Бардема номинировали на «Оскар» за его роль в фильме «Быть Рикардо». Вместе с ним номинанткой на премию стала и его жена, актриса Пенелопа Крус.

Читайте ранее в этом сюжете: Актёр Хавьер Бардем прокомментировал свою номинацию на «Оскар»

Читайте развитие сюжета: Джон Туртурро рассказал о своих лучших ролях в кино