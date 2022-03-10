Ижевск, 10 марта, 2022, 21:25 — ИА Регнум. В Удмуртии утверждено обвинительное заключение в отношении начальника территориального отдела «Кизнерский» по факту незаконной рубки лесных насаждений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Александр Полегенько ИА REGNUM Ель

По данным следствия, с целью установки новогодний ёлок, не имея соответствующего разрешения в виде договора купли-продажи лесных насаждений, дал подчиненному указание спилить два сырорастущих дерева породы ель, которые относятся к категории особо защищенных лесов.

Ущерб лесному фонду России в лице ГКУ УР «Кизнерское лесничество» оценивается в 47,8 тыс. рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

«За совершение указанного преступления обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет», — подчеркнули в надзорном органе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее cотрудники лесничества в Сюмсинском районе обратились в отдел полиции, сообщив о незаконной рубке 25 елей в лесном массиве на территории водоохранной зоны. Ущерб лесному хозяйству составил 4,982 млн рублей.

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