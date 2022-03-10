Вашингтон, , 21:48 — REGNUM Американский рэп-исполнитель Key Glock (Маркейвиус ЛаШун Кэти) поделился клипом на трек Pain Killers. Выход работы состоялся на YouTube-канале артиста 10 марта.

Key Glock Скриншот YouTube

На видео музыкант делится рассказом о своём успехе посреди неизведанных гор и лесов. Ожидается, что эта композиция также войдёт в предстоящий альбом рэпера.

Ранее Key Glock анонсировал третий студийный альбом. Премьера пластинки намечена на 2022 год.

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