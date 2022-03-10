Вашингтон, 10 марта, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Американский рэп-исполнитель Key Glock (Маркейвиус ЛаШун Кэти) поделился клипом на трек Pain Killers. Выход работы состоялся на YouTube-канале артиста 10 марта.

Скриншот YouTube Key Glock

На видео музыкант делится рассказом о своём успехе посреди неизведанных гор и лесов. Ожидается, что эта композиция также войдёт в предстоящий альбом рэпера.

Ранее Key Glock анонсировал третий студийный альбом. Премьера пластинки намечена на 2022 год.