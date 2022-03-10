Тбилиси, 10 марта, 2022, 22:32 — ИА Регнум. Грузинский оппозиционер Шота Дигмелашвили, забросавший яйцами здание правительственной администрации в Тбилиси, приговорён судом к административному аресту, сообщает 10 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

(сс) Jakub Kapusnak Яйца

По информации общественного движения «Позор», Дигмелашвили должен будет пробыть под арестом четверо суток. 8 марта оппозиционер швырнул несколько яиц в правительственное здание, выразив тем самым своё возмущение происшедшим 7 марта задержанием у правительственной администрации мирных демонстрантов. Демонстранты протестовали против позиции правительства Грузии по отношению к Украине. Они требовали установления визового режима с Россией, запрета российских СМИ и закрытия воздушного пространства для России.

Напомним, что грузинское правительство, несмотря на требование оппозиции, отказывается присоединяться к антироссийским санкциям западных стран.