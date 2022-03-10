Ростов-на-Дону, 10 марта, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Колонна МЧС России, выехавшая из Ростовской области, доставила в Донбасс 220 тонн гуманитарного груза. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 10 марта.

Dnr-online.ru Гуманитарный конвой МЧС РФ

19 машин Донского спасательного центра доставили в Донецкую и Луганскую народные республики продовольствие и товары первой необходимости, а также мебель, строительные материалы, бутилированную воду.

В путь готовятся ещё 17 единиц техники Ногинского спасательного центра МЧС России с гуманитарным грузом весом более 140 тонн.