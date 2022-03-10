София, 10 марта, 2022, 21:21 — ИА Регнум. За последние 30 лет в предприятие «Болгарские железные дороги» (БЖД) практически не было вложено никаких инвестиций, из-за чего, по состоянию на март 2022 года, эта структура стала банкротом, а железнодорожная отрасль страны в целом оказалась на грани выживания. Об этом 10 марта в своем отчетном выступлении в Софии заявил министр транспорта Болгарии Николай Сабев, пишет софийская газета «Монитор».

werner22brigitte Железная дорога

По словам министра, в настоящее время более 45% подвижного состава БЖД выведено из эксплуатации, а половина заявок на ремонт оставшихся локомотивов и вагонов отклонена «по техническим причинам».

Сабев «Компания не имеет достаточной материальной базы, а также механизма, гарантирующего качество обслуживания пассажиров и грузоперевозок».

По словам Сабева, единственным выходом из сложившейся ситуации является срочное выделение государством дополнительных средств на «спасение» отрасли. Предполагается, что в 2023 году официальная София реализует масштабную программу реформирования БЖД. Из каких фондов будут выделены соответствующие средства, министр не сообщил.