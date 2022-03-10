Москва, 10 марта, 2022, 21:16 — ИА Регнум. О приостановке поддержки в России сети ресторанов сообщили 10 марта в компании Burger King. Решение принято из-за ситуации на Украине.

(сс) Mike Mozart Вывеска Burger King

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Уточняется, что приостановлена деятельность компании, включая поставки и маркетинг. Инвестиции в Россию также компания делать не намерена. В компании заявили, что своих ресторанов в России у неё нет: предприятия работают по франшизе.

Добавим, что решение принято канадской компанией в рамках западных санкций, введённых против России в связи с проведением на Украине кампании по демилитаризации и денацификации.