Бишкек, , 21:14 — REGNUM Правительство Киргизии не может построить достаточное количество детских садов, поэтому нужно начать открывать их в пустующих зданиях мечетей и сельских управ. С такой инициативой выступила депутат Надира Нарматова на заседании республиканского парламента.

Киргизские дети Mr. Theklan

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По ее словам, республика испытывает серьёзные экономические трудности из-за пандемии коронавируса, а потому постройка соцобъектов затягивается.

«Детских садов в Киргизии катастрофически не хватает. Но в некоторых сёлах бывает сразу по несколько пустующих мечетей. Их необходимо перепрофилировать под детские сады. Уверена, народ поддержит такое предложение», — резюмировала парламентарий.

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