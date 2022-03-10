Ижевск, , 21:14 — REGNUM В Удмуртии вынесен приговор в отношении 34-летнего жителя республики по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Авария ГИБДД по Костромской области

Установлено, что в июне 2021 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения и без права управления транспортным средством находился за рулем автомобиля, в салоне которого был 56-летний мужчина. Водитель, не справившись с управлением, совершил ДТП, в результате пассажир получил травмы различной степени тяжести и скончался.

Приговором осужденному назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строго режима сроком на пять лет и один месяц с лишением права управления транспортным средством на 2,5 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта в Уфе в результате опрокидывания автомобиля один человек скончался. произошло столкновение автомобилей Suzuki SX4 и Renault logan.

После столкновения второе транспортное средство наехало на электроопору и опрокинулось. В результате ДТП получил не совместимые с жизнью травмы 39-летний пассажир автомобиля Renault.

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