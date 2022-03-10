Челябинск, , 21:13 — REGNUM В Челябинской области для размещения беженцев из Донбасса подготовят 23 пункта. Их перечень утвердил губернатор Алексей Текслер.

Донбасс

Иван Шилов © ИА REGNUM

Документ уже опубликован на южноуральском портале правовой информации. Согласно ему, временное социально-бытовое размещение будет обеспечено за счёт областного бюджета. А главам районов и городов рекомендовано организовать и обеспечить функционирование таких пунктов, а также вести учёт лиц, проживающих в них.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля из ДНР и ЛНР была объявлена эвакуация. А затем челябинские власти заявили о готовности принять до 1300 беженцев.