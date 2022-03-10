Челябинск, 10 марта, 2022, 21:13 — ИА Регнум. В Челябинской области для размещения беженцев из Донбасса подготовят 23 пункта. Их перечень утвердил губернатор Алексей Текслер.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Документ уже опубликован на южноуральском портале правовой информации. Согласно ему, временное социально-бытовое размещение будет обеспечено за счёт областного бюджета. А главам районов и городов рекомендовано организовать и обеспечить функционирование таких пунктов, а также вести учёт лиц, проживающих в них.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля из ДНР и ЛНР была объявлена эвакуация. А затем челябинские власти заявили о готовности принять до 1300 беженцев.