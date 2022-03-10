Лондон, 10 марта, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Британский певец Элтон Джон и американский исполнитель Стиви Уандер (Стивленд Хардэуэй Моррис) выпустили видео на песню Finish Line. Выход ролика состоялся на YouTube-канале Элтона Джона 10 марта.

David Shankbone Элтон Джон

Новое видео представляет собой нарезку из различных фильмов и фотографий, связанных с людьми по всему миру, а также совместных кадров самих артистов. Режиссёром клипа выступил Зак Секулер.

Напомним, что 22 октября 2021 года Элтон Джон опубликовал новый студийный альбом The Lockdown Sessions. В число композиций на пластинке вошли совместные работы певца со Стиви Уандером.