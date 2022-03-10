Москва, , 21:15 — REGNUM Умер солист группы «Отпетые мошенники» Вячеслав Зинуров (Том Хаос). Об этом 10 марта сообщает телеграм-канал Baza.

Группа «Отпетые мошенники» Скриншот с YouTube

По данным телеграм-канала, певец был найден мёртвым в своей квартире в Подмосковье. Причина смерти Зинурова пока не установлена.

ИА REGNUM напоминает, что группа «Отпетые мошенники» была основана в 1996 году. В коллектив входили Сергей Аморалов (Сергей Суровенко), Гарик Богомазов и Том Хаос.

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