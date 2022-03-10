Лос-Анджелес, США, , 21:14 — REGNUM Звезда сериала «Эйфория» и актриса фильмов для взрослых Хлоя Черри рассказала о том, что у неё в возрасте 18 лет развилось расстройство пищевого поведения. Об этом 10 марта пишет Page Six.

Хлоя Черри Кадр из сериала «Эйфория»

По словам Черри, это произошло из-за слов агента индустрии фильмов для взрослых. «Он сказал: «Все говорят, что ты толстая, и самый быстрый способ похудеть — это не есть», — поделилась актриса. «…никто за всю мою жизнь никогда не говорил, что я толстая, а потом это просто стало навязчивой идеей… Я была несчастна и плохо обращалась со своим телом, и теперь, когда я не считаю ни одной калории и просто ем всё, что хочу, и делаю всё, что хочу — моё тело выглядит лучше, чем когда-либо», — заявила Черри.

ИА REGNUM напоминает, что героиня Хлоя Черри впервые появилась в сериале «Эйфория» во втором сезоне. Актриса исполнила роль наркозависимой девушки по имени Фэй.

Читайте ранее в этом сюжете: Звезда «Эйфории» Сидни Суини спровоцировала слухи о своей свадьбе