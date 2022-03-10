Челябинск, 10 марта 2022, 21:01 — REGNUM В Челябинской области торговые сети увеличили объёмы поставок сахарного песка. Об этом пишут СМИ.

Сахар
Сахар
Pixabay.com

Одной из причин стал повышенный спрос на этот товар. По данным регионального минсельхоза, объёмы поставок, в частности, нарастили «Магнит» и «Пятёрочка».

В ведомстве призывают граждан не закупать сахар впрок. Его должно хватить всем — в регионе он имеется в достаточном количестве. Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты областного Заксобрания проверили наличие основных продуктов питания в магазинах. Они пришли к выводу, что цены подросли, в частности, на крупы и сахар, но незначительно.