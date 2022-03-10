Челябинск, , 21:01 — REGNUM В Челябинской области торговые сети увеличили объёмы поставок сахарного песка. Об этом пишут СМИ.

Сахар

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Одной из причин стал повышенный спрос на этот товар. По данным регионального минсельхоза, объёмы поставок, в частности, нарастили «Магнит» и «Пятёрочка».

В ведомстве призывают граждан не закупать сахар впрок. Его должно хватить всем — в регионе он имеется в достаточном количестве. Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты областного Заксобрания проверили наличие основных продуктов питания в магазинах. Они пришли к выводу, что цены подросли, в частности, на крупы и сахар, но незначительно.