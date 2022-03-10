Ижевск, 10 марта, 2022, 21:00 — ИА Регнум. В Удмуртии в ходе операции «Арсенал» по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, у жителей республики изъяли 48 кг пороха. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие

Также изъято 969 патронов различного калибра, четыре пневматических винтовки, два обреза гладкоствольных ружей, один пистолет, а также различные комплектующие детали.

По фактам изъятия оружия и боеприпасов возбудили 43 уголовных дела, 17 дел связаны с незаконным хранением и сбытом взрывчатых веществ, 21 — со сбытом и хранением оружия и боеприпасов. Одно дело по факту хищения боеприпасов, четыре — из-за изготовления самодельного стреляющего устройства.

При этом добровольно сдали винтовки трое жителей республики.

ИА REGNUM, у жителя села Новодубовка под Бузулуком Оренбургской области в феврале текущего года изъяли 291 охотничий спортивный патрон. Боеприпасы были калибра 5,6 мм и предназначались для нарезного оружия. При этом 40-летний гражданин имеет охотничье огнестрельное оружие. Происхождение патронов и смысл их хранения он пояснить не смог.

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