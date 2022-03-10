Акрон, США, 10 марта, 2022, 21:19 — ИА Регнум. Американская группа The Black Keys поделилась клипом на песню Wild Child. Публикация ролика состоялась на YouTube-канале коллектива 10 марта.

Скриншот YouTube The Black Keys

По сюжету видео, солисты группы попадают в учебное заведение, где выполняют различную работу. Режиссёром работы выступил Брайан Шлам.

Напомним, что The Black Keys сформировались в 2001 году в городе Акрон (США). В настоящее время на счету коллектива 12 студийных пластинок.