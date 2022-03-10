Москва, , 20:50 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин предложил сегодня, 10 марта, ввести внешнее управление на предприятиях иностранных компаний, которые уходят из РФ. Права граждан РФ, работавших на иностранных предприятиях, должны быть защищены, подчеркнул глава государства. К тому же и российские поставщики комплектующих не должны страдать от того, что компания решила уйти из России.

Владимир Потанин Иван Шилов © ИА REGNUM

Похожего мнения придерживаются и представители крупного бизнеса. Так, президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин высказал мнение, что ответные экономические меры России в отношении Запада должны быть выверенными, прагматичными и не привести к дополнительным трудностям для российской экономики. «На фоне во многом иррациональных и даже истеричных событий на мировых рынках мы должны выглядеть солидно и хладнокровно», — отметил он.

Конфискация предприятий, фирм, которые объявили об уходе с российского рынка, считает глава «Норникеля», «вернет нас на сто лет назад, в 1917 год, и последствия такого шага — глобальное недоверие к России со стороны инвесторов — мы будем испытывать много десятилетий». Кроме того, необходимо дать возможность вернуться в Россию компаниям, принявшим решение уйти «вследствие беспрецедентного давления на них со стороны общественного мнения за рубежом», отметил он.

«Куда более адекватной мерой мне кажется предложение Минэкономразвития — ввести внешнее управление на таких предприятиях. Это позволит владельцам сохранить собственность, а компаниям — избежать развала, продолжать выпускать продукцию и платить деньги работникам», — подчеркнул Владимир Потанин.

Потанин напомнил, что многие государства используют санкции в том числе как инструмент в конкурентной борьбе. «Если нас «выдавливают» с рынков, то мы должны стараться удержаться на них, — уверен глава «Норникеля», — а не добровольно отказываться от своего участия».

Текущее обслуживание внешнего долга необходимо вывести из-под действия существующего положения о валютных ограничениях, заявил Потанин. В противном случае «может появиться риск кросс-дефолта по всему внешнему долгу, когда из-за небольшой невыплаты по процентам появляются юридические основания потребовать к немедленному погашению весь объем долга», — полагает он.