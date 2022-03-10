Вашингтон, , 21:19 — REGNUM Американский певец Saint JHN (Карлос Сент-Джон) представил видео на песню The Best Part of Life. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале музыканта 10 марта.

Saint JHN Скриншот YouTube

В новом клипе артист перемещается между множеством локаций, а также становится участником некоего обряда. Съёмки видео проходили на территории США.

Напомним, что Saint JHN начал музыкальную карьеру в 2010 году. Наибольшая популярность пришла к певцу после публикации хита Roses в 2016 году.

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