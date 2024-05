Вашингтон, 10 марта, 2022, 21:19 — ИА Регнум. Американский певец Saint JHN (Карлос Сент-Джон) представил видео на песню The Best Part of Life. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале музыканта 10 марта.

Скриншот YouTube Saint JHN

В новом клипе артист перемещается между множеством локаций, а также становится участником некоего обряда. Съёмки видео проходили на территории США.

Напомним, что Saint JHN начал музыкальную карьеру в 2010 году. Наибольшая популярность пришла к певцу после публикации хита Roses в 2016 году.