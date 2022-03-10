Челябинск, 10 марта, 2022, 20:47 — ИА Регнум. В Челябинской области будут изготавливать строительное стекло. Об этом сообщает региональный минпром.

Paul Lloyd Стекло

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Экспертный совет Фонда развития промышленности уже одобрил им займы. 1,6 млрд рублей получит ООО «Модерн Гласс». Средства пойдут на реконструкцию производства по выпуску стеклоизделий строительного назначения. А «Производственная компания «Центр упаковки» за 208,6 млн рублей организует производство экологичной упаковки из целлюлозы и вторично-переработанного сырья.

Таким образом, удастся создать первое в России и СНГ производство стеклоизделий стройназначения длиной более семи метров. Ежегодно планируется выпускать не менее 3,8 тыс. тонн такой продукции. Это позволит заместить почти 90% импорта.