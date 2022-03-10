Лос-Анджелес, США, , 21:07 — REGNUM Звезда подросткового сериала «Дрейк и Джош» Джош Пек присоединился к актёрскому составу байопика «Оппенгеймер». Об этом 10 марта пишет Variety.

Джош Пек Скриншот видео на YouTube

По данным издания, Пек сыграет Кеннета Бейнбриджа, учёного, который участвовал в Манхэттенском проекте по разработке ядерного оружия во время Второй мировой войны. Помимо Пека в картине сыграют Киллиан Мёрфи, Флоренс Пью, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон и другие актёры.

ИА REGNUM напоминает, что премьера «Оппенгеймера» запланирована на лето 2023 года. Режиссёром выступил Кристофер Нолан.

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