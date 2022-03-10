София, 10 марта, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Профсоюзы студентов Болгарии подвергли резкой критике идею правительства страны об оптимизации высших учебных заведений и пригрозили властям массовыми акциями протеста. Об этом 10 марта сообщает БНР.

Николай Ярошенко. Студент

Как отмечено в заявлении одной из крупнейших соответствующих профсоюзных организаций страны — Студенческого совета Высшей школы коммуникации и почты, нововведение приведет к сокращению рабочих мест для преподавателей, а также к закрытию десятков факультетов в действующих институтах и университетах.

При этом эксперты опасаются, что из-за указанной оптимизации резко снизится качество болгарского высшего образования.

«Мы не допустим нивелирования основ своих альма-матер, — говорится в совместном заявлении студенческих профсоюзных лидеров. — Если София не откажется от своих намерений, мы выведем на улицы десятки тысяч своих единомышленников».

Напомним, объединение небольших вузов Болгарии в более крупные образовательные консорциумы запланировано правительством республики по инициативе минобразования страны. По словам главы ведомства Николая Денкова, это позволит «сделать болгарские университеты более заметными на карте Европы».