Москва, , 20:27 — REGNUM Граждане африканских государств увидели вокруг ситуации с Украиной сходство с определенными обстоятельствами на своем континенте, сообщает ИА REX. Коллективный Запад за 8 лет превратил отдельные националистические группировки в Донбассе в серьезное вооруженное формирование. Таким же образом страны ЕС и НАТО поступали по отношению к африканским боевикам, которые получали щедрое зарубежное финансирование. Именно поэтому многие жители Африки выразили готовность присоединиться к российской спецоперации по денацификации Украины.

Африка Иван Шилов © ИА REGNUM

В Facebook африканские пользователи выкладывают свои фото в камуфляжной одежде и с оружием. Таким образом они выражают готовность защищать жителей Донбасса от бендеровцев бок о бок с русскими военнослужащими.

Жители Центральноафриканской Республики также намерены отправиться на Украину, чтобы противостоять коллективному Западу. Напомним, что именно Франция оказывала всяческую поддержку боевикам из «Коалиции патриотов за перемены» (СРС), которые годами уничтожали жителей ЦАР.

Граждане стран Северной Африки поддержали решение Москвы нанести превентивный удар по ВСУ и нацбатам. Ливийцы напомнили, чем для Триполи закончилось вмешательство США. Граждане страны надеются, что Украине удастся избежать подобной участи.

В Алжире уверены, что только благодаря России еще не началась очередная мировая война. По мнению африканцев, украинские националисты стали жестоким инструментом в руках коллективного Запада, который не остановится не перед чем в достижении своей цели.

У России и Африки есть взаимопонимание, основанное на многолетнем опыте сотрудничества. Москва, в отличие от западных неоколонизаторов, строит свои отношения с Африкой на взаимоуважении и доверии. Именно поэтому русский человек на Черном континенте, в первую очередь, друг.

Жители многих стран Африки благодарны России за поддержку в борьбе с террористическими группировками. Москва направила в некоторые африканские государства своих специалистов, которых на Западе называют «ЧВК Вагнера». Поэтому африканцы беспрекословно доверяют России в вопросе борьбы с нацизмом.