Москва, 11 марта, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Госдума на заседании 11 марта обсудит второй пакет законопроектов, направленных на поддержку экономики и граждан на фоне санкций, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Всего пакет состоит из тринадцати законопроектов. Речь идет о новых бюджетных полномочиях, а также освобождении от НДФЛ некоторых доходов граждан, в частности, доходов с банковских вкладов.

Кроме того, повышается до 10 млн рублей ценовой порог для уплаты транспортного налога как на роскошь.

Корректируется исчисление долгов за ЖКХ.

Большой блок инициатив направлен на помощь бизнесу, вводятся налоговые послабления, в том числе по налогу на прибыль, уточняются ставки НДС, часть норм касается госзакупок, ряд положений — строек. Особая поддержка направлена на поддержку импортозамещения.