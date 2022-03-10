Москва, , 21:05 — REGNUM Гештальт-терапевт Лина Дианова, которая известна благодаря своему блогу на YouTube, стала гостем шоу «Алёна, блин!». Выпуск с её участием доступен на канале Super в видеохостинге с 10 марта.

Психолог Лина Дианова Скриншот видео на YouTube

В интервью Лина Дианова рассказала о детстве, алопеции, а также о своём заработке в YouTube и кумирах. «Кумир мой — это Ксения Собчак. Не в плане интервьюера, а в плане внутренней свободы», — поделилась психолог.

Добавим, что за несколько часов ролик с интервью Диановой посмотрели более 105 тыс. человек. Благодаря этому видео попало в русскоязычные тренды YouTube.

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