Минск, , 20:13 — REGNUM За минувшие сутки Польша, Литва и Латвия не выполнили договорённости по пропуску большегрузов. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба госпогранкомитета Белоруссии.

На территорию Польши въехало 65%транспортных средствот установленной нормы, Литовская сторона оформила75% грузового транспорта от своей пропускной способности, а латвийские контрольные службы выполнили норму по пропуску на 89%.

ГПК Белоруссии проинформировал также о ситуации на границе с Украиной, отметив: «Пункты пропуска Республики Беларусь работают в штатном режиме. Украинская сторона приостановила работу своих погранпереходов на границе с Белоруссией».

По данным ведомства, с 6:00 9 марта по 6:00 10 марта на белорусскую территорию проследовало 144 гражданина: 52 — Белоруссии, 80 — Украины (в том числе девять детей), 12 — иных государств. Всех прибывших граждан Украины оформили и временно разместили в санатории Гомельской области.

«Граждане Украины продолжают покидать свои дома и прибывать на белорусскую границу целыми семьями. Так, сегодня ночью 35 жителей Киева — 26 взрослых и 9 детей — приехали в район н.п. Гдень Гомельской области», — сказано в официальном сообщении.