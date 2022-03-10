Москва, 11 марта, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Госдума на заседании 11 марта планирует обсудить проект обращения о необходимости безотлагательно расследовать деятельность биологических лабораторий на Украине, сообщает ИА REGNUM.

Госдума

Обращение адресуется ООН и ПА ОБСЕ.

Парламентарии обращают внимание на то, что уничтожение в последние дни опасных биопатогенов свидетельствует «о попытках украинских властей скрыть следы противоправной и антигуманной деятельности».

«Есть основания утверждать, что США в течение ряда лет использовали Украину и ее военнослужащих для проведения крайне опасных, бесчеловечных экспериментов в области биологического оружия», — отмечается в проекте обращения.

В случае, если данные факты подтвердятся, это будет означать «грубейшее нарушение со стороны США и Украины принятой в рамках ООН Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении», следует из документа.

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Ранее российские военные обнаружили на Украине 30 биолабораторий по производству, возможно, биооружия.