Вильнюс, 10 марта, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Странам Прибалтики необходимо ускорить процесс отключения от единой энергосистемы с Россией и Белоруссией (БРЭЛЛ), поскольку Россия может использовать эту систему для давления на них. С таким заявлением в четверг, 10 марта в интервью радиостанции LRT выступил главный советник президента Литвы по национальной безопасностиКястутис Будрис.

Minenergo.gov.by Карта «электрического кольца» БРЭЛЛ

«Ведь отключение может стать одним из средств воздействия, вчера мы могли видеть, что отключение Чернобыльской АЭС поставило под угрозу безопасность всей Европы. Мы должны быть готовы в этом контексте, в первую очередь мы должны ускорить отключение от сети БРЭЛЛ, которое было запланировано на 2025 год, мы должны закончить его раньше», — передаёт слова Будриса издание «Дельфи».

По словам советника президента, Литва должна как можно скорее провести всю подготовительную работу для отключения от энергокольца БРЭЛЛ. «Нужно выполнить домашнюю работу. Однако, если бы это произошло чуть ли не завтра, было бы определено как ответ, как воздействие путем отключения Литвы от поставок в кольце БРЭЛЛ, у нас была бы возможность подключиться к континентальным европейским сетям и синхронизироваться через Польшу в чрезвычайном случае», — сказал он.

Ранее, в среду, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия сама может отключить Литву от энергокольца БРЭЛЛ, если примет такое решение.

По словам президента, в планах стран Прибалтики отключение от БРЭЛЛ намечено на 2025 год. Но для этого необходимо провести испытания системы, достроить аккумулирующие батареи мощностью 200 МВт, реализовать другие проекты, завершить прокладку подводной перемычки ЛЭП Harmony Link. В сентябре 2022 года планируется впервые в тестовом режиме отключить всю электроэнергетическую систему Литвы, а от постсоветской зоны IPS/UPS. Когда состоятся совместные с другими странами Прибалтики испытания, пока не ясно.