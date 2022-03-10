Вашингтон, , 21:17 — REGNUM На территории Украины действовало 12 биолабораторий, предназначенных для обеспечения биологической безопасности, и правительство США оказывало подобным разработкам помощь, заявила 10 марта директор национальной разведки США Эврил Хейнс на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США.

Эврил Хэйнс

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Отвечая на вопросы законодателей, Хейнс заверила, что на территории Украины не планировалось создания бактериологического или ядерного оружия.

Напомним, 6 марта официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил журналистам, что Москва получила от сотрудников украинских биолабораторий документы, подтверждающие, что на Украине, в непосредственной близости от территории России, разрабатывались компоненты биологического оружия.

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