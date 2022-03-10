Душанбе, 10 марта, 2022, 20:05 — ИА Регнум. В Таджикистане 9 марта резко подскочили цены на основные группы продуктов — муку, сахар, макароны, яйца, рис, сообщает 10 марта Азия Плюс.

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«Мешок муки, который стоил два дня назад 280 сомони (один доллар — 12 сомони), в Душанбе подорожал до 325−330 сомони, в некоторых регионах цена на этот продукт достигла отметки в 350 сомони за 50-килограммовый мешок», — сообщает издание.

Также сообщается, что компании-оптовики 8−9 марта перестали отпускать сахар, макароны, масло и другие продукты первой необходимости для розничной торговли, ожидая подорожания.

«В торговых точках сахар продают из своих запасов по цене 13−14 сомони за 1 кг, масло по 25 сомони за литр. На рынках цены на местный рис поднялся на 1−2 сомони», — говорится, в частности, в публикации.