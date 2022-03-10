Минск, 10 марта, 2022, 19:58 — ИА Регнум. За осквернение памятника погибшим во время Великой Отечественной войны в Логойском районе (Минская область) двое подростков. МВД Белоруссии отчиталось о признательных показаниях двух задержанных.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

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Акт вандализма был обнаружен утром 6 марта жителями деревни Чуденичи Логойского района. По горячим следам милиционеры задержали юношей 14 и 15 лет.

Подозреваемые пояснили, что баллончиками с краской нанесли циничные надписи и рисунки на стеле под вилянием видеороликов в интернете. Монумент был установлен на братской могиле в память о партизанах и сожжённых жителях деревень Логойского района.

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