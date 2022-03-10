Кабул, , 19:55 — REGNUM Бывший президент Афганистана Хамид Карзай предупредил о последствиях проникновения иностранных боевиков на Украину, заявив, что страна должна учиться у Афганистана и не ввязываться в «игры великих держав», сообщает региональный офис информационного агентства «Тасним».

Хамид Карзай U.S. Army

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"Такие страны, как Афганистан и Украина, не должны быть вовлечены в игры сверхдержав. Последствием участия в этих играх было то, что нас растоптали», — сказал Карзай в интервью «Хинду».

Он также подчеркнул опасность проникновения иностранных боевиков на Украину с целью противостояния России, заявив, что не допустил бы такого шага, если бы находился у власти в Киеве.

«Иностранные боевики в свое время также прибыли в Афганистан, и мы видели последствия прихода в нашу страну «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Усамы бен Ладена и других, и мы все еще страдаем от последствий этого», — подчеркнул он.

Карзай также констатировал, что украински кризис «вывел Афганистан из поля зрения мирового сообщества». «Мы продолжаем получать обещанную помощь, и взаимодействие продолжается, но внимание международного сообщества к афганскому народу уменьшилось», — отметил он.