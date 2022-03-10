Бишкек, 10 марта, 2022, 19:52 — ИА Регнум. В Киргизии существует риск того, что держатели карт Visa и Mastercard некоторых банков не смогут использовать банкоматы и POS-терминалы других банков в случае распространения санкций на российские процессинговые центры. С таким предупреждением выступил национальный банк республики сегодня, 10 марта.

Acn.com.ve Visa

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Финансовый регулятор отмечает, что пока ещё эти платежные системы работают бесперебойно на территории Киргизии, поскольку антироссийские санкции напрямую не влияют на неё.

Однако, во избежание возможного возникновения проблем в дальнейшем, нацбанк Киргизии рекомендует гражданам дополнительно получить местные платежные карты «Элкарт» и совершать операции по ним внутри страны.

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