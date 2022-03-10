Кабул, 10 марта, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Экс-президент Афганистана Хамид Карзай подтвердил, что ему и бывшему председателю Высшего совета национального примирения Абдулле Абдулле запрещен выезд из Афганистана.

Kremlin.ru Хамид Карзай

«Есть проблемы, которые у меня и господина Абдуллы могут возникнуть во время зарубежных поездок, и мы надеемся, что они будут решены», — сообщил экс-президент журналистам.

Источники в Afghanistan International ранее сообщали, что Карзай и Абдулла находятся под домашним арестом.

Хамид Карзай, который был сторонником мира с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в свое время вышел на улицы Кабула со своими детьми, чтобы приветствовать соглашение, заключенное между «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и США в Дохе.