Москва, 10 марта, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Для переговоров по ситуации на Украине прибыл в Россию с визитом бывший германский канцлер Герхард Шрёдер, пишет 10 марта Politico.

Kremlin.ru Встреча Герхарда Шрёдера и Владимира Путина

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Уточняется, что в Москве состоится встреча Шрёдера с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, издание уточняет, что Шрёдер ранее находился в Турции, где встретился с одним из членов делегации Украины на переговорах с Москвой.

Напомним, накануне, 9 марта, президент России провёл телефонные переговоры с германским канцлером Олафом Шольцем. Обсуждался также вопрос Украины и проведения Россией спецоперации по денацификации.

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