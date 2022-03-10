Химки, Московская область, , 19:39 — REGNUM 38-летний российский фланговый атакующий защитник Юрий Жирков вернется в общую группу подмосковных «Химок» через неделю. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба футбольного клуба «Химки».

Юрий Жирков Вячеслав Евдокимов

Юрий Жирков получил повреждение 6 марта 2022 года в матче 20-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 с «Локомотивом» (3:2).

В текущем сезоне Юрий Жирков принял участие в двух матчах чемпионата России, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил одну желтую карточку. Суммарно на поле Жирков провел 105 минут.

Жирков подписал контракт с «Химками» 12 января 2022 года. Текущее соглашение рассчитано еще на четыре месяца и истекает в конце июня.