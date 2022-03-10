Нижний Новгород, 10 марта, 2022, 19:39 — ИА Регнум. В середине марта в Нижегородскую область вернутся морозы. Ночью температура воздуха может опуститься до — 24 градусов. Об этом сообщили нижегородские СМИ 10 марта.

Sochiadm.ru Мороз

По данным издания NewsNN, «преобладающий фон — 13, — 18 градусов. А при прояснениях жителей региона ожидают — 20 и до — 24 градусов в ближайшие две ночи».

»Накануне в Нижнем Новгороде ночью температура опускалась до 18 градусов ниже нуля, а на севере области фиксировалось понижение до — 24 градусов. Завтра, 11 марта, днем — 5, — 10 градусов, потом постепенно будет повышаться температура воздуха за счет более интенсивного прогрева. В ночь с 12 на 13 марта местами столбики термометров покажут до — 20 градусов. Однако в последний день недели в области потеплеет. Днем 13 марта температура может подняться до 0 градусов. В Нижнем Новгороде ожидается — 1, +1. А по области — 3, +2», — уточнила начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.