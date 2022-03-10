Душанбе, , 19:30 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках начавшегося 9 марта официального визита в Египет принял участие в церемонии возложения венков, встретился с главой республики и подписал пять документов о сотрудничестве. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Эмомали Рахмон Kremlin.ru

«Договорились на основе общих историко-культурных ценностей о проведении Дней культуры в странах друг друга, совместном проведении крупных литературных и культурных фестивалей, установлении взаимовыгодных отношений и обмене опытом между таджикскими и египетскими научными и образовательными учреждениями», — сообщает пресс-служба.

Также отмечается, что лидеры двух стран выразили заинтересованность в расширении сотрудничества между свободными экономическими зонами путем обмена опытом создания, управления и расширения деятельности в этих регионах, строительства совместных предприятий на их территориях.

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