Нижний Новгород, , 19:24 — REGNUM Завершено расследование убийства семьи в поселке Кудьма Нижегородской области, которое произошло в феврале 2021 года. Уголовное дело передано в суд. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 10 марта.

Суд Gorspravka09.ru

По данным следствия, обвиняемый признал свою вину. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

«Следователи СК установили, что 27-летний мужчина заранее готовился к преступлению, изготовив металлическую удавку и приискав нож. Обвиняемый был признан вменяемым. Общая сумма похищенного имущества и денежных средств потерпевших превысила 35 миллионов рублей», — сообщили в СК.

ИА REGNUM напоминает, что преступление было совершено 28 февраля 2021 года в поселке Кудьма Нижегородской области. В доме пострадавших были найдены тела мужчины, двух женщин и ребенка. По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина, который ранее помогал семье выполнять ремонтные работы.