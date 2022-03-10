Вашингтон, 10 марта, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Ведущий мировой страховой брокер и риск-консультант Marsh & McLennan прекращает работу в России, сообщает 10 марта Reuters.

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«Мы собираемся передать права на собственность наших предприятий в России местному руководству, которое отныне будет самостоятельно работать на российском рынке», — говорится в заявлении главного исполнительного директора Дана Гласера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский банк Goldman Sachs объявил о прекращении всех своих операций в России, став первым крупным банком с Уолл-стрит, покинувшим страну на фоне ситуации на Украине.