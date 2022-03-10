Москва, 10 марта, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Западные санкции создают определённые проблемы для российской экономики, но они будут решены, заявил 10 марта на совещании с членами правительства России президент страны Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

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Говоря о западных санкциях, введённых из-за Украины, президент отметил, что «в такие моменты, конечно, всегда повышается спрос со стороны людей на отдельные группы товаров». Руководство страны будет решать все эти проблемы «в спокойном режиме».