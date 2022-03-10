Вологда, 10 марта, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Турецкий производитель стеклотары «Русджам» продолжит работу на территории Вологодчины. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

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«Предприятие «Русджам», которое выпускает стеклотару для наших пивных компаний, особенно это касается санкт-петербургского рынка, загружено в полном объеме, никаких вопросов по работе предприятия у нас нет», — сообщил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, швейцарская компания «Nestle» пока не приостановила производство в Вологодской области.