Ростов-на-Дону, , 19:19 — REGNUM 10 марта прошло заседание Российского Футбольного Союза, на котором было принято решение о продлении соглашения с действующим главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным до конца 2022 календарного года. Также Карпин вернется на пост главного тренера «Ростова».

Валерий Карпин Светлана Бекетова

«РФС не против совмещения Валерием Карпиным работы в сборной и в футбольном клубе «Ростов», — заявил президент РФС Александр Дюков.

После девятнадцати сыгранных туров Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Ростов», одержав четыре победы и набрав восемнадцать очков, занимает четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата.

В 21-м туре футбольный клуб «Ростов» сыграет с казанским «Рубином». Встреча пройдет в Казани на стадионе «Казань Арена», а стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.