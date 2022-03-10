Калуга, 10 марта, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев вручил сегодня, 10 марта, медали «80 лет освобождения Калуги» членам калужского отделения общественной организации «Союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей».

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге бывшим малолетним узникам вручены памятные медали

«Медалью «80 лет освобождения Калуги» награждаются самые активные члены ветеранских и патриотических общественных организаций, — отметил Юрий Моисеев. — Союз малолетних узников — замечательный пример такой организации, в нём состоят активные и неравнодушные люди. Вы постоянно помогаете нуждающимся, активно занимаетесь патриотическим воспитанием молодёжи, доносите до них правду о трагических страницах нашей истории и ужасах фашизма. Благодаря вам сохраняется связь поколений и историческая память».

Председатель городского отделения Союза малолетних узников Геннадий Бычков родился в 1938 году в деревне Литовня на Брянщине. После начала войны его отец ушёл на фронт, а в 1943 году немецкие оккупанты стали угонять местное население в Германию. В их числе оказался и пятилетний Гена с мамой и младшей сестрёнкой Валей.

«В 1945 году нас освободили воины Красной армии, мой отец участвовал в штурме Берлина, а затем служил в военной комендатуре. Он нашёл нас и увёз домой», — рассказал Геннадий Павлович.

На одежде Геннадий Бычков носит символ, приобретший особый смысл в последние дни — букву Z. «Это значит — «За детей Донбасса». Украинские нацисты цинично писали «Лучшее — детям» на снарядах, которыми обстреливали Донецк и Луганск. Прискорбно, что детям Донбасса пришлось, как и нам, испытать на себе все ужасы войны», — рассказал он. Также медалью был награждён заместитель председателя регионального отделения Военно-патриотического объединения память Александр Хавкин.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге бывшим малолетним узникам вручены памятные медали

Юрий Моисеев поздравил собравшихся с прошедшим Международным женским днём, пожелал здоровья и успехов.

Члены Союза бывших малолетних узников в свою очередь выразили благодарность депутатскому корпусу и сотрудникам Городской управы за понимание, помощь и поддержку.