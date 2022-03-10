Вологда, 10 марта, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Швейцарская компания «Nestle» продолжает выпускать продукцию на территории Вологодской области. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

Nestle

«На территории Вологодской области работает компания «Nestle», которая обеспечивает детским питанием и кашами быстрого приготовления не только Российскую Федерацию, но и страны СНГ. Швейцарская компания не приняла решение о приостановке, предприятие устойчиво работает», — заявил Кувшинников.

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